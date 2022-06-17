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Didim’de öğrencilerin karne sevinci

Aydın Didim’de öğrenciler karne sevinci yaşadı. Didim’de 13 bin 500 öğrenci yaz tatiline girdi.

AYDIN 17.06.2022, 13:14
Didim’de öğrencilerin karne sevinci

Aydın Didim’de öğrenciler karne sevinci yaşadı. Didim’de 13 bin 500 öğrenci yaz tatiline girdi.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sona erdi. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci yaz tatiline girerken Didim’de de ilkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere toplam 13 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı. Didim’de her okul kendi bünyesinde karne töreni düzenledi. Karne töreni sonrasında sınıflarda karne dağıtımı yapıldı.

1. Sınıf öğrencileri ilk kez karne sevinci yaşarken, karne sevincine veliler de ortak oldu. Didim’de 45 okulda 890 öğretmen görev yapıyor. Karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını öğretmen ve aileleriyle paylaştı.

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