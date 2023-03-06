Didim’de müzikli tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi

Didim Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen “Şirin Baba ve Kelebek Avcısı” müzikli tiyatro oyununa çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocukların tiyatro sevgisi salonlara sığmadı.

Didim Belediyesi, çocuklar için düzenlendiği kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Şirin Baba ve Kelebek Avcısı” isimli müzikli çocuk tiyatro oyunu Didimli çocuklar, afet bölgesinden ilçemize gelen çocuklar ile aileleri tarafından büyük heyecanla ve keyifle izlendi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi, DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu tiyatro etkinliği öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sevgili çocuklar, sevgili yavrularımız hepiniz hoş geldiniz. İlçemize dışarıdan gelen çocuklar ve ailelerimiz sizlerde Didim’in birer parçasısınız. Bizler sıcaklığımızı sizlerle paylaşmayı seviyoruz. Sizleri burada bir arada görmek, hepimizin bir arada olması mutluluk verici. Belki birçoğunuz burada kalacak, birçoğunuz memleketlerine geri dönecek. Ama ne olursa olsun burası sizin ikinci bir eviniz olacak bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman sizi burada bekleyecek sıcak yürekler olacak. Sevgili çocuklar bugün doya doya eğlenin bolca gülün. Hepinize iyi seyirler diliyor, sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Atabay’ın konuşmasının ardından başlayan “Şirin Baba ve Kelebek Avcısı” müzikli çocuk oyunu büyük ilgi gördü. Salon tıklım tıklım dolarken, 2 seans olarak planlanan tiyatro etkinliği çocukların yoğun talebi üzerine 3.kez sahnelendi. Bu güzel tiyatro etkinliği için çocuklar ve aileleri Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve emeği geçen herkese teşekkür etti.