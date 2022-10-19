Didim’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gani Solak, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç, Oda Başkanları, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Törende Didim’de görev yapan muhtarlar tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Didim Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlık Mahallesi Muhtarı Filiz Atabay Soydemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Bartın Amasra’daki maden kazasında yaşamını yitiren 41 madenciyi anarak konuşmasına başlayan Soydemir, muhtarlığın önemine değinerek "Muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin 1829 yılından beri en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk muhtarlar demokrasinin temel taşıdır demiştir ve gene 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak demokrasinin en önemli adımını atmış ve yasalaştırmıştır. Her Muhtarlar Günü’nde mutlaka andığımız Demircidere Köyü’nde 1933 yılında seçilen ilk kadın muhtarımız Gül Esin’i buradan tekrar anmak istiyorum. Gerek milleti gerekse devleti temsili gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.