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Didim’de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Didim’de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

AYDIN 19.10.2021, 14:41
Didim’de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Didim’de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Didim Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Didim’de görev yapan muhtarlar, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Çamlık Mahallesi Muhtarı Filiz Atabay’ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmasıyla tören sona erdi.

Törene Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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