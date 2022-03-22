Didim’de minik öğrencilerle daha yeşil bir dünya için ilk adım atıldı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21-26 Mart Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü nedeniyle anaokulu öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Didim Yeni Mahalle’de bulunan ve çevre temizliği ile ’Sıfır Atık’ projesindeki başarıları ile dikkat çeken Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerinin fidan isteğine yanıt Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan geldi. Çevreye duyarlılıkları ile eğitimin küçük yaşta başladığını kanıtlayan küçük öğrenciler için Akbük Orman Şefliği’nden tahsis edilen çam fidanları, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere dağıtıldı. 21-26 Mart Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü’nde gerçekleştirilen fidan dağıtımının ardından Didim Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere çevre eğitimi de verildi.

Minik öğrenciler ve okul yönetimi, fidan hediyeleri nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a ve Didim Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Çocuklara küçük yaşta verilen çevre eğitiminin hem bugün hem de yarınlar için çok önemli olduğunu söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Çocuklarımıza çevre konusunda verilen her eğitim altın değerindedir. Yarınlarımız için bugünden atılan bu adımlar daha yeşil bir dünya dağıtmamızda kritik rol oynayacaktır. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl orman yangınlarında yüzlerce hektar orman arazimiz küle dönüştü. Bizler de çevre konusunda büyük özen gösteren öğrencilerimizin fidan taleplerini geri çevirmedik ve kendilerine Akbük Orman Şefliği’nden tahsis ettiğimiz çam fidanlarımızı dağıttık. Öğrencilerimiz bu fidanları kendileri dikecek ve daha yeşil bir gelecek için ilk adımı kendileri atacaklar. Didim Belediyesi ekiplerimize ve eğitimcilerimize duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederim" dedi.