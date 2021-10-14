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Didim’de mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılıyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente görsel zenginlik katmaya devam ediyor. İlçeyi peyzaj anlamda daha modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına başladı.

AYDIN 14.10.2021, 15:44
Didim’de mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılıyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente görsel zenginlik katmaya devam ediyor. İlçeyi peyzaj anlamda daha modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına başladı.

Didim Belediyesi kenti güzelleştirmek için kolları sıvadı. Kent genelinde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 20 bin adet Cam Güzeli (Sunpatiens) çiçeğinin dikimine başladı. İlçe de tüm refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikimi yapılacak olan çiçekler yaklaşık 2 ay içerisinde tüm Didim sokaklarını süsleyecek.

Kent genelinde devam eden çiçek ekim çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimiz genelinde 20 bin Cam Güzeli (Sunpatiens) bitkisinin dikimi gerçekleştirilecek. Çalışmaları 1-2 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığımızda ürettiğimiz Godetya, hercai menekşe ve süs lahanalarının dikimini yapacağız. Kentimizi güzelleştirmek için mevsimlik çiçeklerimizi kentimizin sokaklarına ilmek ilmek işleyen kadınlarımız başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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