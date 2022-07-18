Didim’de makilik yangını korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kavak boğazı bölgesinde akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve çalılıklara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar yangına müdahale ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümesini engelledi. Havanın kararmasına rağmen ekipler karadan yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki sitelere sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.