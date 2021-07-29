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Didim’de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYDIN 29.07.2021, 16:04
Didim’de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
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Aydın’ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale sürerken, yangının büyük bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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