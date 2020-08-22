Didim’de Korona virüse karşı sıkı tedbirler alınıyor
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜSÜN ARDINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE DİDİM'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR.
Geçtiğimiz aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün ardından normalleşme sürecinde Didim’de dezenfekte çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
Didim’in turizm kenti olması, sezon boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlamasından dolayı tedbirleri elden bırakmayan Didim Belediyesi, ilçedeki işletmelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerden birisi olan Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan işletmeleri tek tek dezenfekte etti.
Halkın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için sıkı önlemler aldıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, sıkı önlemler aldık, ilk günden bu yana dezenfekte ve temizlik çalışmalarına hiç ara vermedik, özellikle turistlerimizin yoğun bulunduğu Altınkum Yalı Caddesinde dezenfekte çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25