Didim’de korona virüs denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE KAPSAMINDA AYDIN’DA DA YENİ TİP KORONA VİRÜSE KARŞI AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE İLÇE PROTOKOLÜ TARAFINDAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında yeni tip korona virüse karşı Aydın’ın Didim ilçesinde protokol tarafından denetim gerçekleştirildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakalarının yeninden artışa geçmesinin ardından ülke genelinde denetimler sıkı ve yoğun bir şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ve talimatlar doğrultusunda, Didim’in işlek bölgeleri arasında yer alan Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Selanik Caddesi’nde işletmelere yönelik gerçekleştirildi. Denetimlere Didim İlçe Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz katıldı.
Denetimlerde, Didimli esnaf ve vatandaşlara korona virüse yönelik bilgilendirmeler yapılırken, sosyal mesafelerin uygulanması, maske takılması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi konusundan uyarılarda bulunuldu.
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