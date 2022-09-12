banner596

banner547

Son Dakika

Didim’de kooperatif üyeleri bilgilendirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

AYDIN 12.09.2022, 09:11
Didim’de kooperatif üyeleri bilgilendirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından 2022-2023 avcılık sezonu başlamasıyla birlikte Su Ürünleri Kooperatifleri üyelerine ve balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda başlayan av sezonunda uyulması gereken kurallar katılımcılara aktarıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Galatasaray 6 13
4. Gaziantep FK 6 11
5. Fenerbahçe 5 10
6. Başakşehir 4 10
7. Adana Demirspor 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Manisa Futbol Kulübü 4 7
8. Pendikspor 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 3 2
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 4 9
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
20
parçalı bulutlu