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Didim’de kıyı temizliği yapıldı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için kıyı temizliği gerçekleştirdi.

AYDIN 20.09.2021, 11:49
Didim’de kıyı temizliği yapıldı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler ve çoğunluğu İngiliz vatandaşlardan oluşan gönüllüler yeni bir farkındalık çalışmasına imza attı. Çevre ve sahil temizliğine dikkat çekmek isteyen gönüllüler, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile birlikte kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Didim Fevzipaşa Mahallesi’nde başlayan etkinlik kapsamında gönüllüler, deniz kenarında çevre ve kıyı temizliği yaptı. Sahil ve çevresine atılan plastik çöpler, geri dönüşüm malzemeleri ve izmarit atıkları gönüllüler tarafından toplanırken, çöpler Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “ Daha temiz bir Didim için birlik ve beraberlik içerisinde, kentimizi korumalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremizi temiz tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

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