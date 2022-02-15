Didim’de KDV indirim denetimi

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından KDV indirimi denetimi yapıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerine uygulanması kararlaştırılan yüzde 7’lik KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere mağazalarda denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol etti. Kontroller kapsamında şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken denetimlerin süreceği belirtildi.