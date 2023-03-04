Didim’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

Didim Belediyesi kaçak ve imara aykırı yapılarla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Vatandaşların daha güvenli bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için Didim Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm inşaatlarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve İbrahim Metin Başer’in katılımı ile gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, ilçede imara aykırı olarak yapımları devam eden yapılar hakkında tutanak düzenlenerek, mühürleme işlemleri gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mühürleme işleminin ardından kaçak ve imara aykırı yapılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe genelinde kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Göreve geldiğimiz günden beri vahşi imar rantı ile mücadele ettik. Geldiğimiz noktada bu mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin sağlıklı yapılarda ikamet etmesi tek ve öncelikli gerçeğimizdir. Hiçbir eksikliğe göz yummadan gereğini yapmaya devam edeceğiz. Kentimizde inşaatı devam eden yapıları kontrol ederek, ruhsat eklerine aykırı, kaçak ve izinsiz, Belediyemizin izin verdiği projenin dışına çıkılan, daha önce yapılan mühürleme işlemlerine uymayan, imara aykırı yapıların devam etmemesi için yapı kontrol ve zabıta ekiplerimiz sahada kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.