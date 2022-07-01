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Didim’de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Kabotaj Bayram dolayısıyla Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

AYDIN 01.07.2022, 19:38
Didim’de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Kabotaj Bayram dolayısıyla Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Didim’de çelenk koyma töreni düzenlendi. Kent Meydanında yapılan törene İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Liman Başkanlığı Didim temsilcisi Yunus Cihangir, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı M. Gani Solak, askeri erkan, kurum müdürleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Çelenk koyma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu. Kuşadası Liman Başkanlığı Didim temsilcisi Yunus Cihangir Kaymakamlık çelengi sundu. Törenin ardından İlçe protokolü Didim açıklarından deniz şehitleri için çelenk bıraktı.

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