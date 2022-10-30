Didim’de jandarma KADES’i tanıttı

Aydın’ın Didim ilçesinde semt pazarına gelen jandarma ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri Didim’de kurulan semt pazarına gelerek “Jandarma Görevde Kadınlarımız Güvende Faaliyeti” gerçekleştirdi. Bu çerçevede pazar yerinde çalışan ve alışveriş yapan 116 vatandaşa 6284 Sayılı Kanun, Şiddetin Tanımı ve Türleri, Başvuru Mercileri, KADES Uygulaması konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarma’nın her zaman yanlarında olacağının hatırlatıldığı etkinlikte durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınların ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.