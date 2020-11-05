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Didim’de işyerlerine dadanan hırsız yakalandı

DİDİM’DE İŞYERLERİNE DADANAN HIRSIZ YAKALANDI

AYDIN 05.11.2020, 10:40
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Didim’de işyerlerine dadanan hırsız yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. İki adet iş yerinden 2 bin 600 TL para ve dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edilen S.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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