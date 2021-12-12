Didim’de işyeri yangını

Aydın’ın Didim ilçesinde ikinci el eşya ve spot dükkanında yangın çıktı. Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, işyerinde bulunan mutfak tüplerinin patlamadan çıkartılması büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cadde üzerinde bulunan ve içerisinde ikinci el ve spot ürünlerinin bulunduğu işyerinden duman çıktığını gören işyerinin üstündeki ev sahipleri durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Hızla büyüyen yangın bir anda tüm dükkanı sardı. İşyerinin üstündeki ev sahipleri ise binayı boşaltırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliğine bağlı 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. İşyerinde bulunan 3 adet mutfak tüpü ise patlamadan olay yerinden dışarıya çıkartılırken yangında müdahale için işyerinin camları kırıldı. Polis ve AYDEM ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri alırken yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.