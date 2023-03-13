Didim’de İstiklal Marşı’nın kabul 102’nci yıl dönümü kutlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. Yıldönümü ve Milli Şairimizi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşması Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Faik Seçkin Şahin tarafından yapıldı. Şahin, konuşmasına 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük yıkıma ve acıya neden olan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Okul Müdürü Şahin, “Türk Milletinin kimliği olan, bağımsızlık simgemiz, destansı şiirimiz İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. Yıldönümünü idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstiklal Marşımız, Türk milletinin bağımsızlık karakterinin, yokluklar içinde kazanılmış destansı bir kurtuluş mücadelesinin, geleceğe bakışımıza yön veren bir rehber ve milli değerlerimizin, milli birlik ve beraberliğimizin mısralara dökülmüş halidir. Bu vesileyle Mehmet Akif tarafından yazılan ve milletimizin gönlünde destanlaşan bu marş, bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Milli şairimiz, Mehmet Akif Ersoy, ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ diyerek, Kurtuluş Savaşı’nın hangi zorluklarla kazanıldığını ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sancılarında verilen mücadeleyi, en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşımızın milli şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu destanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve de tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından İstiklal Marşı ile ilgili video gösterimi gerçekleştirildi. Didim’de İstiklal Marşı ile ilgili mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri takdim edildi. Hediyelerin takdiminin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi ile program son buldu.

Nurullah Kocabıyık Kültür Salonu’nda gerçekleşen törene, Söke Kaymakamı ve Didim Vekil Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.