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Didim’de İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplandı

DİDİM’DE İLÇE UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ TOPLANDI

AYDIN 20.10.2020, 12:11
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Didim’de İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplandı

Didim’de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20 Ekim 2020 tarihinde saat: 10.00’da Didim Kaymakamlığında toplandı.

Didim Kaymakam Vekili Soner Zeybek’in Başkanlık ettiği meclis toplantısına Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Murat Coşkuncay ve Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu katıldı.

Toplantıda, ilçedeki Kovid-19 tedbirleri, denetim faaliyetleri, HES Kodu uygulamaları, alınacak yeni tedbirler ve salgınla mücadelede yapılması gerekenler ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

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