Didim’de iki hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayının failleri emniyet güçlerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de iki ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. İlk olarak Mersindere mahallesinde iki ayrı adreste meydana gelen televizyon hırsızlığıyla ilgili olarak Didim Emniyetinin yaptığı çalışmada şüphelinin Ö.Y olduğu tespit edildi. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada Ö.Y’yi göz altına alınırken adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer olayda ise Efeler Mahallesi’nde bir işyerinden iki adet cep telefonu çalarak ortadan kaybolan şüpheliler için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan emniyet güçleri olayın failleri olan A.Ö ve M.U’yı kısa sürede yakaladı. Göz altına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.