Didim’de hırsızlık şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Akköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahsın evinden; 2 adet televizyon, elektrikli mini fırın, 1 adet elektrikli süpürge, muhtelif giysi ve nevresim takımı, 7 adet çeyrek altın, 4 adet 1 gramlık altın ve 1 adet elektrikli süpürge çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını K.D. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler şüpheli şahsın belirledikleri evine düzenledikleri baskında K.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.