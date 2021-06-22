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Didim’de hint keneviri operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve baskın yapan emniyet güçleri evde uyuşturucu madde ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

AYDIN 22.06.2021, 12:01
Didim’de hint keneviri operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve baskın yapan emniyet güçleri evde uyuşturucu madde ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Fevzipaşa Mahallesi’nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen KOM Grup Amirliği ekipleri ikamette yaptığı aramada “10 kök 30-90 cm boylarında hint keneviri bitkisi, 10 parça halinde toplam 164.27 gram esrar maddesi, 1 fişek halinde 0.87 gram toz esrar maddesi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan meteryaller, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet kurusıkı tabanca fişeği “ yakaladı. Olayla ilgili olarak göz altına alınan şüpheli M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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