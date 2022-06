Didim’de hayvan hırsızlığına karışan şahıslar Afyon’da yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan besi çiftliğinden 39 büyükbaş hayvanı çalarak Afyon’u götüren ve mezbahada kestiren yabancı uyruklu 2 kişi ile tır şoförü Jandarma ve emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Didim’e bağlı Denizköy Mahallesi’nde yer alan özel şahsa ait besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıldır besi çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu Ahmet C. ile İsmail H. çalıştıkları besi çiftliğinden 39 büyükbaş hayvanı çalmak için plan yaptı. Yabancı uyruklu çalışanlar, tır Şoförü M.E. ile anlaşarak gece geç saatlerde hayvanları tıra yükleyerek Afyon’a götürdü. Çiftlik sahibi sabah hayvanları yerinde göremeyince ve çalışanlarından birinin olmadığını fark edince durumu Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları incelemesinin yanı sıra teknik ve fizik takibi ile tırın Afyon’a gittiğini tespit etti. Afyon İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı durumdan haberdar edilince, Afyon’da bir mezbahaya yapılan baskında yabancı uyruklu Ahmet C. ile tır şoförü M.E yakalandı. 39 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığı öğrenilirken, işletme sahibi Afyon’a giderek suç duyurusunda bulundu. Olaya yardım ettiği tespit edilen diğer yabancı uyruklu İsmail H. ise Didim’de Jandarma ekiplerince göz altına alındı. Afyon’da yakalanan yabancı uyruklu Ahmet C. ve tır şoförü M.E ile birlikte diğer yabancı uyruklu İsmail H.’nin Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.