Didim’de hastane çalışanları Kovid -19 aşısı oldu
Kovid-19 aşı çalışmalarına Aydın’ın Didim ilçesinde Devlet Hastanesi’nde bünyesinde başlandı. İlk aşıyı Hastane Başhekimi Ethem Bilgiç’e vuruldu.
Kovid-19 aşı çalışmalarına Aydın’ın Didim ilçesinde Devlet Hastanesi’nde bünyesinde başlandı. İlk aşıyı Hastane Başhekimi Ethem Bilgiç’e vuruldu.
Korona virüse karşı ülke genelinde başlatılan Kovid -19 aşı çalışmalarına Didim Devlet Hastanesi’nde başlandı. Hastane bünyesinde ayrılan 10 odada aşı vurulma çalışması yapılırken, Başhekim Op. Dr Ethem Bilgiç, Başhekim yardımcısı Dr. Halil Akıl’da aşı vuruldu. Başhekim Bilgiç hastanede 340 personelin olduğunu ve süreç içerisinde 34 personel’in korona virüs yakalanıp iyileştiğini belirterek “Bugün itibariyle aşılarımızı vurulmaya başladık. Gece 24.00’e kadar personelimize aşıları vuracağız. Ayrıca ilçemizde görev yapan sağlık çalışanları da MHRS’den randevu alarak yada ÇKS’ye kayıt olan sağlık personelinin de aşılarını vurdurabilecek" dedi.İlk aşılarının ardından 28 gün sonra ikinci doz aşıların vurulmaya başlanacağını kaydeden Bilgiç, bu süreninde vücuttaki antikorun artması ve bağışıklığın güçlenmesi noktasında belirlendiğini ifade etti.
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