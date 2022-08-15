Didim’de fahiş fiyat denetimi

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatıyla ilçede faaliyet gösteren marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, market raflarından rastgele seçilen farklı kalem ürünler kasadaki fiyat okuyucularla karşılaştırıldı. Ürünlerin fiyatlarının yanında son kullanma tarihleri, ürün ambalajları ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Didim Belediyesi tarafından vatandaşların daha rahat ve güvenilir piyasa şartlarında alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetimlerin süreceğinin belirtildiği açıklamada “Yurttaşlarımızın hakkını ve sağlığını korumak için görevimizin başındayız. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, marketlerdeki fahiş fiyat ve gıda kontrol uygulamamız aralıksız şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.