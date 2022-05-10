Didim’de Engelliler Haftası etkinlikleri başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenecek 4. Didim Engelsiz Festivali’ne sayılı günler kala Engelliler Haftası etkinlikleri başladı. Didim Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Altınkum Mahallesi’nde kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi’nin katkılarıyla Didim Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenecek 4. Didim Engelsiz Festivali, 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festivale, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar katılacak. Festival, 12 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’da dünyaca ünlü Apollon Tapınağı önünden başlayacak olan kortej ile açılışını yapacak. Saat 19.00’da Yalı Caddesi üzerinde açılış ve kurdele kesimiyle devam edecek festivalin ilk günü, halk oyunları, açılış konuşmaları, skeçler ve yerel müzik gruplarının sahne almasıyla sona erecek.

Festivalin ikinci günü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi ziyareti ile başlayacak. Festival programı 19.00’da Yalı Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağı önünden kortej, 20.00’da yarışmalar, 20.15’de temsili askerlik kına gecesi ile devam ederken, 20.40’da yerel müzik gruplarının sahne almasıyla sona erecek.

Festivalin son günü ise katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatmayı sürdürecek. Yalı Caddesi’nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi ile başlayacak olan program, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Ritim Grubu gösterisi ile sürdürülecek. 4. Didim Engelsiz Festivali ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konser dinletisiyle son bulacak.

Festivale sayılı günler kala Didim Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Didim Belediyesi’nin katkıları ile Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde takı, doğal sabun, kitap, oyuncak ve antika gibi ürünlerin satıldığı stantlar kuruldu. Engelliler Haftası boyunca vatandaşlar ile buluşacak olan stantlara yerli ve yabancı turistler ile Didimliler yoğun ilgi gösterdi. Elde edilen gelirin bir kısmının engelliler için kullanılacağı stantlarda ürün satışı yapan dernek üyeleri, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür etti.