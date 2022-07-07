Didim’de el emeği ürünler bu festivalde sergilenecek

Apollon Takı Festivali, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde 8-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Didim, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramı’nı kapsayan tatil günlerinde Apollon Takı Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Amatör kursiyerler ve ev hanımları tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek olan festivalde katılımcılar ile buluşturulacak. 10 gün sürecek festival 8-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivale katılacak yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar, özenle hazırlanan takı ve hediyelik eşyalar ile Didim Belediyesi tarafından organize edilecek sürpriz etkinliklerle karşılaşacak.

Festivale katılacak ev hanımlarının hem emeklerini sergileme hem de aile bütçelerine katkı sunma şansına erişeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm vatandaşları festivale katılmaya davet etti. Başkan Atabay, "Apollon Takı Festivali, tatil günlerinde bir kez daha kapılarını açacak. Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenecek festivalimizde amatör kursiyerler ile ev hanımları satış yapma, vatandaşlar ise sürpriz etkinlikler ile güzel zaman geçirme şansına erişecek. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize katılmaya davet ediyoruz" dedi.