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Didim’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde Korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
AYDIN 21.12.2020, 09:24
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Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde Korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Ülkemizde ve dünyada yeniden artışa geçen Korona virüs vakalarına karşı Didim Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Didim’in tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selanik Caddesi’nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
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