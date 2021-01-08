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Didim’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Didim Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde başlatmış olduğu dezenfekte ve temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
AYDIN 08.01.2021, 08:48
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Didim Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde başlatmış olduğu dezenfekte ve temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı dezenfekte ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için
kamu kurumlarında düzenli aralıklarla dezenfekte ve temizlik işlemleri gerçekleşiyor.Korona virüs ortaya çıktığı andan itibaren ilk tedbirleri alan ve sıkı bir şekilde uygulayan belediyelerden birisi olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
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