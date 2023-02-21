Didim’de depremden kurtulan hayvanlar için dayanışma örneği sergilendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği Hatay’ın Antakya ilçesinden tahliye edilen 60 patili dost, Aydının Didim ilçesinde Belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedavileri ve bakımları yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran depremin yaraları ülkece sarılmaya çalışılırken depremde zarar gören patili dostlara da sahip çıkıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinden tahliye edilen 60 patili can, Didim’e getirilerek tedavileri yapıldı. Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne getirilen patili dostlar için barınak çalışanları ve veteriner hazır beklerken kafesler içerisinde getirilen patili dostlara ilk müdahaleler yapıldı. Aralarında görme engelli, amputasyonu yapılan, kanlı ishal, distemper, kırık, ezilme ve kennel cough gibi sağlık sorunları olan kedi ve köpeklerin içerisinde durumu çok ağır olanlara gerekli işlemlerde uygulandı. Antakya’dan alınan 56 patili dostun Didim’e sevki esnasında belediyenin aracına tahliye ekiplerince 4 patilinin daha verildiği ve 60 patiliye Didim’de müdahale edildiği öğrenildi.

Didim Belediyesi Sağlık İşleri Veteriner Hekimleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçedeki özel kliniklerin tüm çalışanları ile Didim Hayvanları Koruma Derneği’nce ortaklaşa yapılan çalışmaları neticesinde dayanışma örneği sergilenirken, iyileşen patili dostlara yuva arayışına başlanacağı da bildirildi.