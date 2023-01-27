Didim’de deniz patlıcanı denetimi yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı ürün kontrolü ve nakil araçlarında belge denetimi gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi Didim’de, deniz ürünlerine yönelik karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde deniz patlıcanı ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari olarak su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Karaya çıkış noktası denetimleri çerçevesinde deniz patlıcanı denetim ve nakil belgesi tespiti çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.