Didim’de deniz patlıcanı avcılığı sona erdi

01 Kasım’da Didim’de başlayan deniz patlıcanı avcılığı Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkartılan tebliğ kapsamında 15 Nisan’da sona erdi.

Didim açıklarına ise avcılık yapan teknelerin kalmadığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çıkartılan tebliğ kapsamında 1 Haziran’da sona ermesi planlanan deniz patlıcanı avcılığı 15 Nisan’da sona ermesinin kararının alınmasının ardından tekneler Didim’den ayrıldı. Mart ayı sonunda çıkan tebliğin deniz patlıcanı avcılığı yapan teknelere tebliği edilmesinin ardından teknelerin 14 Nisan’da çalışmalarını durduğu öğrenilirken, 15 Nisan’da Didim Altınkum açıklarından ve Akbük açıklarından teknelerin olmadığı görüldü.

Deniz Patlıcanı avcılığının 15 Nisan’da sona ermesi yaklaşan turizm sezonu öncesinde ilçedeki turizmciler başta olmak üzere diğer tüm taraflarca memnuniyetle karşılandı.