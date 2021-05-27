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Didim’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde iki gencin tartışması sonucunda çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

AYDIN 27.05.2021, 09:15
Didim’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde iki gencin tartışması sonucunda çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, M. G. (17) bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde tartıştığı Yusuf Bulgan’ı (20) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, bıçaklanan Bulgan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın faili M. G. ise polis tarafından gözaltına alındı. 20 yaşında hayatını kaybeden Bulgan’ın cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Bulgan’ın cenazesi otopsi için İzmir adli tıp kurumu gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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