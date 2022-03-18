Didim’de balıkçılar bilgilendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde balıkçılara su ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri, ilçe müdürü Alamettin Hatipoğlu’nun da katılımıyla denizde gerçekleştirdiği denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.