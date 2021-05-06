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Didim’de aranması olan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir çok suçtan hakkında yakalama emri olan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AYDIN 06.05.2021, 17:25
Didim’de aranması olan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir çok suçtan hakkında yakalama emri olan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında yakalama emri olan ve çok sayıda kaydı bulunan Y.T Didim emniyetince yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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