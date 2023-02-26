Didim’de aranan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde aranan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Didim’de farklı tarihlerde “ Türk Vatandaşı Veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama ” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yine, “3 ayrı suçtan” aranan ve hakkında toplam 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca “3 ayrı suçtan” aranan ve hakkında toplam 3 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.