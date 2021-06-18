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Didim’de 6 aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs yakalandı.

AYDIN 18.06.2021, 11:07
Didim’de 6 aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. yapılan çalışmalarda, 5 ayrı dosyadan aranan Z.T. isimli şahıs, silahla tehdit suçundan aranan K.N. isimli şahıs, 4 ayrı ayrı konut dokunulmazlığını ihlali suçundan aranan O.T. isimli şahıs, açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan C.Ç. isimli şahıs, Aydın İlamat ve infaz bürosunca yakalama emri bulunan M.Ö. isimli şahıs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçunda aranma kaydı bulunana A.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.T., K.N., O.T., C.Ç. ve A.Y. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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