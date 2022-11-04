Didim’de 59 litre sahte alkol ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 59,5 litre kaçak alkol ele geçilirdi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bir ikamete baskın yaptı. Gerçekleştirilen baskında Ş.S. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramada 59.5 litre el yapımı içki, 4 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma, 2 adet alkol damıtmada kullanılan kazan, 2 adet 9mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.