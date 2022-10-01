Didim’de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 50 düzensiz göçmen Didim İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e gelen ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen göçmenler İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince Fener Caddesi yolu üzerinde ve şehrin gelişimindeki uygulama noktalarında yakalandı. İçlerinde çocuk ve kadınların da yer aldığı 50 düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.