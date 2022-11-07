Didim’de 30 milyona mal olacak tesisin ter teslimi gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Aydın’ın Didim ilçesine yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun ihalesi tamamlanarak yer teslimi gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından gerçekleştirilen ihalenin itiraz süresi tamamlandıktan sonra yer teslimi gerçekleştirilen proje Didim’de spor alanında yapılan en büyük proje olarak ifade edildi. 30 milyon liraya mal olacak dev spor tesisinin 300 günde bitilmesi planlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait arazi üzerinde inşa edilecek olan tesis 3 bin 820 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Spor Kompleksinin Didim’e kazandırılmasına yönelik değerlendirme yapan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, “Bu tesisin Didim’e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ömer Özmen, Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Cenap Filikçioğlu’na, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Ufuk Kurucu’ya teşekkür ediyorum. Artık tesislerimiz bizlere yetmiyordu ve burada inşa edilecek olan Gençlik Merkezimiz ile eksikliklerimizi tamamlayacağız. Sporcularımız, gençlerimizin hepsi bu tesislerden ücretsiz yararlanacaklar. Nice sporcular yetiştireceğiz. Dolu dolu bir spor kompleksi Didim’imizin hizmetinde olacak. Gençlik Merkezimizin 30 Milyon liralık bütçesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vasıtasıyla bize sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.