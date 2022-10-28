Didim’de 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlamaları Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreniyle başladı.

Didim Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kurum müdürleri, Oda başkanları ve yöneticileri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolünce Atatürk büstüne çelenk koyuldu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı okundu.