Didim’de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlamaları kapsamında Aydının Didim ilçesinde kutlama töreni düzenlendi. Didim Kent meydanında sağanak yağış altında gerçekleşen kutlamalara Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim Kaymakamı Halil Avşar gerçekleştirdi. Avşar konuşmasında aradan geçen 97 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüdüğünü ve dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini aldığını kaydederek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yıl dönümüne hep beraber ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek ilan ettikleri Cumhuriyet 97 yaşında. Demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe, milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir gurur ve onur ile kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 97 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir ve bunu sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Kutlama programında günün anlamına ilişkin şiirler okundu. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere İlçe protokolünce ödülleri verildi.