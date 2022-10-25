Didim’de 29 Ekim coşkusu konserle kutlanacak

Didim Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını, fener alayı ve ardından gerçekleştirilecek olan Manuş Baba konseriyle kutlayacak.

Didim Belediyesi cumhuriyetin ilanının 100. yılını konserle kutlayacak. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Fener alayı düzenlenecek. Kent meydanında sona erecek fener alayı sonrasında Manuş Baba konseri gerçekleştirilecek. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tüm Didim halkını 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarına davet etti.