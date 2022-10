Didim’de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı dolayısıyla Didim Kent Meydanı’nda törenler düzenlendi. Meydandaki törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, oda başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalarda İlçe protokolü ilk olarak vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca gerçekleştirdi. Kuruca yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kuruluş sürecine tarihsel olarak anlattı. Kuruca sözlerini şöyle sürdürdü;

“ Türk milletinin karakteri özgürlüktür, biz canımızdan vazgeçeriz özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz. Türk milletinin karakteri adalettir eşitliktir bizden her daim yönettiğimiz her noktada her alanda adaletle liderlik yaptık eşitlikten vazgeçmedik. Bizler medeniyet olarak Batı arasında bir köprüyüz. Sevgili gençler bunu sakın unutmayın muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak bizim için bir hedef; batının ilim ve fen seviyesine ulaşmak onların ilimde geldikleri seviyenin üzerine çıkmak ama bizim kültürümüzde medeniyetimizle dünyaya örnek olmalıyız. Sahip olduğumuz teknoloji ile dünyayı yakaladık geçiyoruz dünyaya ders verecek teknolojiye sahibiz artık ama bunu yaparken medeniyetimizden kültürümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bize biz yapan aile değerlerimiz bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bu mirası asırlar boyu gururla taşımalıyız.”

Konuşmaların ardından yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Kutlamalar çerçevesinde 29 Ekim resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri verildi. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi.