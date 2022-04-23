Didim’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Didim Belediyesi tarafından Didim Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Didim’de kutlandı. Sabah saatlerinde Didim Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan bayram kutlamasına Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim İlçe Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulah, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk töreninin ardından etkinlikler, Atatürk Stadyumu’nda Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tören ile sürdü. İlçede bulunan çeşitli okullarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladıklarını gösterilerini sergilediği törende izleyiciler ve yüzlerce Didimli çocuk unutulmaz anlar yaşadı. Törene katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencileri kutlayarak ödüllerini dağıttı.

Didim Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Didim Cumhuriyet Meydanı’nı dev bir oyun alanına dönüştürdü. İlçenin dört bir yanından gelen çocuklar, meydanda kurulan çok sayıda şişme oyuncakta gönüllerince eğlendi. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde alana yerleştirilen "Çocuk Sahnesi" ise Didimli çocuklardan yoğun ilgi gördü. Sahneye çıkan çocuklar, çeşitli gösteriler sergiledi, İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’nı seslendirdi. Minikler, Didim Belediyesi İkram Aracı ve alanda dağıtılan pamuk şeker ile şeker tadında bir bayram geçirdi. Veliler, etkinlik nedeniyle Didim Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan Atabay, fotoğraf da çekildi.