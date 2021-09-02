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Didim’de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

AYDIN 02.09.2021, 10:38
Didim’de 20 adet kaçak telefon ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, C.D. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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