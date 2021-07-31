Didim’de ’17. Altınkum Yazarlar Festivali’ yarın başlıyor

Didim Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan Altınkum Yazarlar Festivali yarın başlıyor.

Bu yıl 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Altınkum Yazarlar Festivali bu yıl 17. kez düzenlenecek. Altınkum Yalı Caddesi’nde bulunan Yazarlar Standında gerçekleştirilecek olan festivalde Türkiye’nin önde gelen yazarları okurlarıyla bir araya gelecek. Festivale 38 yazarın katılmasını planlanırken, Gazeteci Barış Pehlivan, Mustafa Balbay, Kahraman Tazeoğlu, Uğur Dündar, Canan Karatay, İrfan Değirmenci, Emre Kongar, Ayşe Kulin, İlyas Salman gibi birçok isim festivalde yerini alacak.

1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleştirilecek festival boyunca, Her gün Saat:20.30’dan itibaren yazarlar, okurlarının kitaplarını imzalayacak.

15 gün sürecek program kapsamında festivale konuk olacak yazarların imza günü listesi ise şu şekilde; 1 Ağustos Pazar Bircan Yıldırım-Fikret Yıldırım-Nalan Tuntaş, 2 Ağustos Pazartesi Mustafa Balbay, 3 Ağustos Salı Saygı Öztürk - Bedia Akartürk - Tolgahan Vurgun, 4 Ağustos Çarşamba M. Cemil Kılıç - Mustafa Gazalcı, 5 Ağustos Perşembe Kahraman Tazeoğlu - Sevda Aykar Yıldız, 6 Ağustos Cuma Fikri Sağlar- Necdet Saraç - Seyfi Oktay, 7 Ağustos Cumartesi Uğur Dündar - Ali Öztunç, 8 Ağustos Pazar Murat Ağırel - Canan Karatay, 9 Ağustos Pazartesi: İhsan Eliaçık- Ali Balkız- Kevser Yeşiltaş, 10 Ağustos Salı (Muzaffer İzgü anısına) Sinan Akyüz- Gülsüm Coşkun-Hülya Çelik, 11 Ağustos Çarşamba Faik Bulut - Erdoğan Aydın, 12 Ağustos Perşembe İlyas Salman - Niyazi Özkan, 13 Ağustos Cuma: Barış Pehlivan - Barış Terkoğlu - Timur Soykan, 14 Ağustos Cumartesi İrfan Değirmenci - Can Coşkun - Hüsnü Mahalli, 15 Ağustos Pazar Emre Kongar - Ayşe Kulin - Hayri Kandemir.

Konuk Yazarlar imza günü listesi ise su şekilde; 2 Ağustos Pazartesi Hüsam Kurt - Ramazan Turgut, 3 Ağustos Salı Ercan Deva, 4 Ağustos Çarşamba İsmail Sarıtaş - Murat Bozkurt - Bülent Karayel - Cengiz Gümüş, 5 Ağustos Perşembe: Mehmet Sait İmret - Saffet Akkaya, 6 Ağustos Cuma Serpil Tuna - Evin Okçuoğlu, 9 Ağustos Pazartesi: Sabit Güneş - Ömür Ulusoy, 10 Ağustos Salı Abbas Karabulut - Celil Denktaş, 11 Ağustos Çarşamba Mahsenem Yazal - Veli Aykar, 12 Ağustos Perşembe Hüseyin Koca- Derya Avşar - Kazım Eroğlu.