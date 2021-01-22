Didim’de 14 yaş tenis turnuvası düzenlenecek

Türkiye Tenis Federasyonu’nun organizasyonu ile 14 yaş kategorisindeki en yetenekli tenisçiler, Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde kış kupası için raket sallayacaklar.

25 Ocak 2021 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 14 Yaş Kış Kupası serisi için Didim Belediyesi gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladı. Kortların düzenlemesiyle beraber, organizasyonun her türlü hava koşullarında gerçekleşmesi için hazırlıklar yapıldı.

Didim’de düzenlenecek olan 14 Yaş Kış Kupası turnuvasında 12, 13, 14 yaş kategorisinden 110 sporcu ter dökecek.

Başta Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından tenis kulüplerinin ve sporcularının katılım gösterdiği turnuva, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 14.00’da Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın yer alacağı açılış maçı ile başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü ödül töreninin gerçekleşmesi ile sona erecek.

Didim’de gerçekleştirilecek olan “14 Yaş Kış Kupası serisi” hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tenis Federasyonu bölge yetkilisi Seyhan Heb, “Didim’de gerçekleştirecek olduğumuz turnuva, Türkiye’de katılımın en fazla olduğu kış kupasıdır. Pandemi döneminde yetenekli sporcularımızın turnuva eksikliğini Didim’deki bu önemli organizasyonla gidermiş olacağız. Yetenekli genç tenisçilerimize destek veren Didim halkına ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a federasyonumuz adına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Spor alanlarımızın çoğalması ve yaygınlaşması kent kültürümüzün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli genç tenisçilerimizin katılımı ile gerçekleşecek olan turnuvada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Dileğimiz ülkemizden Federer ve Nadal gibi büyük tenisçilerin çıkması. Belediyemiz olarak bu anlamda tenisin ve tenisçilerin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi.