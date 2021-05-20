Didim’de 14 plaj ve 1 marinada mavi bayrak dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2021 yılında mavi bayrak almaya hak kazananların listesi belirlendi. Bu yıl Türkiye’de 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve bu yıl ilk kez 10 turizm teknesi mavi bayrak almaya hak kazandı.

Aydın’ın turistik kentlerinden birisi olan tarihi, doğası ve havası ile öne çıkan Didim’de 14 plaj ve 1 marina mavi bayrağın sahibi oldu. Mavi Bayrak Programı, merkezi Danimarka Kopenhag’ta Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanan Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin belirlemelerine göre, Türkiye plaj sayısı ile yine dünya 3’üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyorken, Türkiye’nin arkasından dördüncü sırada İtalya ve ardından beşinci sırada Fransa bulunuyor.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Tarihi, doğası ve havası ile öne çıkan kentimizde mavi bayraklı plajların varlığını turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısında oldukça önemli, bu tür öğeler ilçenin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlıyor. Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönem içerisinde plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.